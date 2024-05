Caiazza elogia Pioli "Ma quale alternativa a Conte? E' un signor allenatore!"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarri arrivò dall’Empoli come uno sconosciuto. Spalletti doveva rifarsi col calcio italiano ed era stato accolto non benissimo. Poi abbiamo visto ciò che è successo. La squadra la fanno allenatori e calciatori.

Se non dovesse arrivare Conte, ma Pioli diciamo che non è un piano b, non è un’alternativa. E’ un signor allenatore. Il suo ciclo a Milano è finito. Anche Gasperini è un bravissimo allenatore. Conte metterebbe d’accordo un po’ tutti, diventerebbe il Napoli di Conte, ma anche con Pioli e Gasperini il Napoli cadrebbe in piedi. La parola casting mi fa venire i brividi, ricordo i 40 casting dell’anno scorso e poi arrivò Garcia. Abbiamo sempre condannato De Laurentiis per le lunghe tempistiche, ma stavolta è in anticipo per il nuovo allenatore”.