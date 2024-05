Sky - Pioli in pole, poi Italiano! Conte non convince per due aspetti: la situazione

Il Napoli ripartirà il prossimo anno con un nuovo allenatore.

Il Napoli ripartirà il prossimo anno con un nuovo allenatore. I nomi in lista, secondo quanto riferito da Sky Sport, sono quelli di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano in prima linea, con Gian Piero Gasperini e Antonio Conte più defilati. In particolare, il tecnico rossonero sta guadagnando posizioni ed è in pole per la società azzurra.

L’allenatore della Fiorentina è comunque ai primi posti nelle idee di De Laurentiis ma in questo momento è concentrato sulla Viola e sulla Conference League. Più defilati - prosegue l’emittente satellitare - ci sono Gasperini e Conte. Il primo è un obiettivo molto complicato perchè è molto difficile strapparlo all'Atalanta. Il leccese invece è quello con cui - nella prospettiva del presidente De Laurentiis - sarebbe più complicato aprire un ciclo col Napoli, nonostante abbia già dato disponibilità.