Marolda: “Il mancato arrivo di Conte può comportare due problemi al Napoli”

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli: “Obiettivo Conference per il Napoli? Gli azzurri hanno il dovere di difendere un record di qualificazioni in Europa che dura da 14 anni. Arrivare nelle coppe porta punti per il ranking e consente anche al club di essere testa di serie nei futuri sorteggi. Se arriverà la qualificazione a questa coppa, significherà che tanto si sarà meritato.

La partita con la Roma? I giallorossi hanno giocato un brutto primo tempo, ma va detto che la squadra di Calzona è andata a ritmi più elevati. Il problema è che per fare due gol si è dovuto calciare trenta volte in porta, mentre se ne sono subiti due appena si sono concesse occasioni.

Rinnovo Kvara e sirene estere? Il procuratore verrà con proposte anche da parte di squadre di un certo livello, questo andrà a ripercuotersi ovviamente anche sull’offerta economica da presentare al ragazzo. Per tenere il georgiano il Napoli dovrà pagare di più.

Conte sfumato? Quando si contatta questo allenatore si sa cosa comporta: rivoluzione tattica, giocatori di un certo livello in rosa e soprattutto nessuna interferenza del presidente nello spogliatoio. Il suo mancato arrivo può comportare due problemi: un Napoli che non potrà lottare per il vertice e soprattutto il mettere in cattiva luce l’allenatore che verrà dopo di lui”.