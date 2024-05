Lavezzi torna in tv e lancia un messaggio ai tifosi: “Sempre forza Napoli!”

Il Pocho ha poi chiuso il breve video mandando un bacio grande a tutti e incitando sempre forza Napoli."

Ezequiel Lavezzi torna in tv. Il Pocho si è mostrato a sorpresa per la prima volta in tv dopo l'incidente domestico avvenuto nella sua villa in Uruguay e lo ha fatto a “Legends”, il programma in onda su Sportitalia e prodotto da Nexting.

