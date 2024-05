Conte al Chelsea? Romano smentisce: "Non si è offerto, il Napoli resta in gioco"

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano su Youtube, Antonio Conte non si sarebbe offerto a nessuna squadra inglese.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano su Youtube, Antonio Conte non si sarebbe offerto a nessuna squadra inglese, ma ha voglia di tornare ad allenare presto: “Conte non si è offerto al Chelsea. Al momento non ci sono molte notizie sul Napoli, ma Antonio è aperto a nuove opprtunità per tornare ad allenare, ma nulla è fatto. Il Napoli è un'opportunità ma non c'è ancora un accordo, vedremo come si muoverà il club di De Laurentiis".