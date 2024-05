La frase di Gasperini che fa capire tutto sul futuro

Queste le parole di Gian Piero Gasperini prima della sfida di Europa League contro il Marsiglia

"No, non è il caso. Siamo in una bella situazione, non è il caso". Queste le parole di Gian Piero Gasperini prima della sfida di Europa League contro il Marsiglia.

Un tecnico blindato dal suo club con contratto fino al 2025 avrebbe ricordato la naturale scadenza di contratto. Gasperini invece ha glissato sulla domanda e sul tema lasciando intendere che in realtà qualcosa potrebbe accadere. Il Napoli ci pensa ed è molto interessato al tecnico dell'Atalanta che ora ha la testa solo al campo.