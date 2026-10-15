Prima Conte e ora Allegri, Tmw: “De Bruyne mai a suo agio, si faccia esame di coscienza”

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Dopo le tensioni con Conte, Kevin De Bruyne sarebbe finito al centro di nuove incomprensioni con Massimiliano Allegri durante la sfida contro il Villarreal.

Prima Antonio Conte, ora Massimiliano Allegri. In casa Napoli si torna a parlare del rapporto tra Kevin De Bruyne e i suoi allenatori, dopo le presunte incomprensioni emerse durante la gara di Champions League contro il Villarreal. Una situazione che richiama quanto accaduto nella scorsa stagione con Conte, culminato nelle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista belga a maggio, quando aveva commentato l'addio del tecnico criticandone le scelte tattiche: “Sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse. Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un solo gol a partita con un 5-4-1... non è un granché. Lui ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno. Non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale”.

De Bruyne, dopo Conte anche Allegri

Il cambio in panchina della scorsa estate non avrebbe dunque risolto le presunte difficoltà di adattamento del belga. Nel corso della sfida contro il Villarreal, Allegri avrebbe richiamato più volte De Bruyne, chiedendogli di abbassare la propria posizione in campo. Il centrocampista, secondo la ricostruzione riportata, avrebbe continuato a interpretare il ruolo a modo suo, provocando la reazione dell'allenatore, che nel post partita ha comunque cercato di ridimensionare la vicenda. Sul rapporto tra De Bruyne e Allegri si è soffermato anche Tuttomercatoweb, che invita il centrocampista belga a riflettere sui propri atteggiamenti: “Due indizi non fanno una prova, lo sappiamo, ma visto che il belga ha avuto e sta avendo problemi con due dei tecnici italiani più vincenti viene da pensare che magari il problema possa essere lui. De Bruyne si faccia un esame di coscienza, perché la stagione è appena iniziata ma rischia di compromettersi anche a causa di qualche suo atteggiamento che potrebbe dar fastidio anche a qualcuno all'interno dello spogliatoio. Per il bene di tutti deve essere trovata una soluzione che accontenti tutti, per remare dalla stessa parte tutti insieme”.