Conte apre al turnover: con la Lazio spazio a (quasi) tutta la rosa

vedi letture

Dopo la vittoria di Torino per il Napoli giovedì c'è il turno infrasettimanale di Coppa Italia. La squadra di Antonio Conte (che parlerà quest'oggi alle 14.30 in conferenza stampa) sarà di scena sul campo della Lazio per gli ottavi di Coppa Italia e per l'occasione la formazione sarà ampiamente rivoluzionata. Il tecnico del Napoli ha già anticipato delle rotazioni: la gara dell'Olimpico è una delle poche occasioni, non avendo le coppe europee, per dare spazio a tanti elementi che meritano indubbiamente di giocare di più: "L'unica difficoltà che sto avendo è che, quando vedi un gruppo di 21 ragazzi che sono dei soldati, meriterebbero più spazio. Non facendo le coppe non ci sono molte possibilità, ma questo non significa che snobberemo la Coppa Italia. Lo farò giovedì, ma con l'obiettivo di passare il turno e capire i miglioramenti che sta facendo tutta la rosa", le parole di Conte in conferenza stampa dopo il Torino.

Il Napoli B contro la Lazio.

Potrebbero essere appena tre i titolari confermati. In porta spazio a Caprile, come già accaduto nel turno precedente contro il Palermo. In difesa inamovibile Di Lorenzo, visto anche l'infortunio di Mazzocchi, sull'altra corsia Spinazzola darà il cambio ad Olivera mentre centralmente sarà il momento del giovane spagnolo Rafa Marin con al fianco uno tra Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo fiducia a Folorunsho, insieme a lui Gilmour (in pole su Lobotka) e uno tra McTominay e Anguissa per non stravolgere troppo la mediana. Davanti Ngonge e Neres sono in vantaggio nei rispettivi ballottaggi, da centravanti scalpita Simeone mentre per dare spazio a Raspadori ci sarebbe bisogno di qualche accorgimento tattico con un passaggio più netto al 4-2-3-1.