Ultimi due cambi per il Napoli: entrano Elmas e Gutierrez

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Oggi alle 16:36Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli termina le sostituzioni con un doppio cambio. Escono De Bruyne e Politano, entrano Elmas e Gutierrez.

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