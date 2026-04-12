Terzo cambio per il Napoli: esce Hojlund

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Oggi alle 16:24Notizie
di Antonio Noto
Antonio Conte fa uscire Rasmus Hojlund, al suo posto entra Giovane.

Terzo cambio a sorpresa per il Napoli. Antonio Conte fa uscire Rasmus Hojlund, al suo posto entra Giovane. Nessun cambio tattico ma ora il Napoli proverà a sfruttare la rapidità in area del brasiliano.

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