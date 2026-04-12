Ci pensa ancora Scott! Il Napoli pareggia con McTominay!

Ci pensa ancora Scott! Il Napoli pareggia con McTominay!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:18Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli pareggia al 60' con Scott McTominay! Lobotka per Hojlund, sponda del danese per McTominay che batte Suzuki senza esitare. Azione di precisione ma allo stesso tempo di potenza.

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