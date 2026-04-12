Ci pensa ancora Scott! Il Napoli pareggia con McTominay!
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Il Napoli pareggia al 60' con Scott McTominay! Lobotka per Hojlund, sponda del danese per McTominay che batte Suzuki senza esitare. Azione di precisione ma allo stesso tempo di potenza.
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