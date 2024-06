Conte e Manna a Roma: partiti insieme da Torino per incontrare ADL

Antonio Conte sarà tra poche ore ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Oggi il tecnico salentino atterrato a Roma, accompagnato dal ds del Napoli Giovanni Manna.

Come previsto, domani si firmerà il triennale che lo legherà al club di De Laurentiis. Di seguito lo scatto che ritrae Conte e Manna in viaggio verso la Roma da Torino, pubblicato su X dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Antonio Conte, in Roma today with Napoli director Manna as he will sign in as new manager.



Wednesday is the day, as expected: three year deal to be signed tomorrow.



Here Conte and Manna on their way to Roma, earlier today. ⤵️✈️ pic.twitter.com/2YkhfRgN4C