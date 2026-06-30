Conte, niente nazionale! Rai: “Chiede 25mln l’anno come Inzaghi agli arabi”

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Richiesta di super-ingaggio per Conte per accettare l'Arabia. Ecco la posizione dell'ex allenatore del Napoli. Mancini in pole per la Nazionale

Futuro panchina Italia in primo piano con le ultime di Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport. Il presidente della Figc Giovanni Malagò avrebbe confermato a Roberto Mancini la promessa formulata circa un mese fa, nonostante il forte pressing di figure influenti del calcio italiano come Giuseppe Marotta, oggi a Roma in attesa del Consiglio federale previsto per domani, e Aurelio De Laurentiis, da sempre sostenitore della candidatura di Antonio Conte.

Conte in Arabia solo per una super-cifra: le ultime

In questo scenario già complesso si inseriscono anche le valutazioni dello stesso tecnico salentino, che starebbe riflettendo su una proposta molto importante arrivata dall’Arabia Saudita. Conte per accettare avrebbe chiesto lo stesso stipendio che percepisce in Arabia Simone Inzaghi, circa 25 milioni di euro a stagione. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per chiarire gli equilibri e le reali intenzioni dei protagonisti coinvolti.