Conte, niente conferenza prima di Napoli-Torino: il motivo

vedi letture

Il Napoli scenderà in campo domenica sera al Maradona contro il Torino ma nella giornata di sabato, per la vigilia della partita, non ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte. Il motivo è legato alla morte del Papa con i funerali che si terranno proprio sabato mattina.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).