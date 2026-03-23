Conte torna a Torino per la sosta: tutto già previsto, sarà Stellini a guidare gli allenamenti

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(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - E' previsto per domani il ritorno in campo del Napoli privo di 13 giocatori in giro con le nazionali e senza il tecnico Antonio Conte che usufruirà di qualche giorno di riposo. Quel che resta della rosa è stata affidata al suo vice Cristian Stellini. Un periodo di relax con la famiglia per Conte già previsto dal tecnico e approvato dalla società.

A Castel Volturno, dopo i tre giorni concessi per la vittoria a Cagliari, mancano i nazionali Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano impegnati per il match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord del 26 marzo e l'eventuale finale del 31 marzo. In campo per i play off dei Mondiali anche Elmas contro la Danimarca di Hojlund e Lobotka contro il Kosovo. Amichevoli invece per De Bruyne e Lukaku con il Belgio contro gli Usa e il Messico, mentre Gilmour e McTominay affronteranno il Giappone e la Costa d'Avorio. In campo anche Milinkovic-Savic impegnato nelle amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita, mentre Olivera affronta l'Inghilterra e l'Algeria col suo Uruguay. (ANSA).