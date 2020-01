Conte vuole riabbracciare Llorente: rapporto speciale nato ai tempi della Juve

Rapporto speciale tra Fernando Llorente e Antonio Conte. Proprio lui, l'allenatore dell'Inter, sta spingendo con la società per il suo arrivo. I due si conoscono bene: hanno lavorato insieme alla Juventus, lo spagnolo ha realizzato 18 gol in 45 partite con Conte, ha vissuto uno dei migliori momenti della sua carriera - non è mai stato un grande bomber in termini realizzativi - nella sua prima esperienza italiana. Ora i due potrebbero ritrovarsi nell'ambito dell'affare Politano, destinato al Napoli. Per questo motivo la pista Giroud si è raffreddata: ora il francese è finito anche nel mirino del Barcellona.