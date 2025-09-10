Conte vuole riconfermarsi: in Serie A ha sempre chiuso con la miglior difesa

Il Napoli ha vinto il suo quarto Scudetto nella stagione 2024/25 chiudendo come sesto attacco del campionato, il vero segreto è stato la difesa. Dai 48 gol subiti nel disastroso anno del decimo posto, a soli 27 vincendo il tricolore. La formazione di Antonio Conte è stata non solo la miglior difesa della Serie A, ma di tutti i top-5 campionati europei.

È proprio Antonio Conte la garanzia di una difesa imperforabile. A partire dal suo esordio alla Juventus il tecnico leccese ha sempre chiuso come squadra con meno gol subiti. Nel 2013/14, primo anno in bianconero, miglior difesa con 20 reti incassate e lo stesso dato si ripete nel 2012/13 (24 gol subiti) e nel 2013/14 (23 gol subiti) con la Vecchia Signora. Nelle due stagioni alla guida dell'Inter il trend non è cambiato, squadra meno battuta con 36 e 35 gol (2019/20 e 2020/21), fino ad arrivare alla panchina del Napoli. E di certo non è questa la volta in cui Conte vuole abbandonare questo primato: con la squadra scudettata ha tutti gli elementi per riconfermarsi, e i due clean sheet nelle prime due gare fanno ben sperare.