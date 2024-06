Coppa d'Africa 2025, si giocherà tra Natale e anno nuovo: caos calendari con Serie A e Champions

Una brutta tegola per tante squadre di Serie A e non solo che si vedranno private di alcuni loro giocatori che appunto andranno a giocare la Coppa d’Africa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato le date per la Coppa d’Africa 2025 che si giocherà in Marocco. Inizio fissato per il 21 dicembre 2024 e finalissima in programma il 18 gennaio 2025. Queste date quindi vanno a sovrapporsi con le partite della Serie A, tanto più che si prevede che anche nel prossimo campionato non ci sarà la sosta per le vacanze natalizie.

Una brutta tegola per tante squadre di Serie A e non solo che si vedranno private di alcuni loro giocatori che appunto andranno a giocare la Coppa d’Africa. Il calendario del calcio internazionale dalla prossima stagione diventa sempre più intenso e nonostante le proteste che arrivano da molte parti UEFA e FIFA non cambiano rotta, si legge su Calcioefinanza.it. A tal proposito c’era stata la richiesta di spostare la Coppa d’Africa 2025 in estate, ma il nuovo Mondiale per Club della FIFA non lo ha permesso.