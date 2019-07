Coppa d'Africa, Koulibaly titolare col Senegal: alle ore 18 sfida alla Tunisia per la finale

Alle ore 18 il Senegal affronterà la Tunisia per un posto in finale di Coppa d'Africa. Titolarissimo al centro della difesa l'azzurro Kalidou Koulibaly. Alle 21 la seconda semifinale con un altro azzurro protagonista. Si tratta di Ounas che affronterà con la sua Algeria la Nigeria. Alta la probabilità, per i due, di ritrovarsi uno di fronte all'altro in finale.