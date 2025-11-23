Coppa Davis, l'Italia riscrive la storia! Trionfo contro la Spagna e terza Insalatiera consecutiva
L’Italia mette a segno uno storico tris, conquistando per il terzo anno di fila la Coppa Davis con un netto 2-0 sulla Spagna. Berrettini impone il suo gioco contro Carreno Busta, mentre Cobolli completa una rimonta mozzafiato ai danni di Munar. Il capitano Volandri guida con maestria il gruppo, regalando all’Italia un nuovo trionfo. Con questa vittoria, gli azzurri sollevano la quarta insalatiera della loro storia.
Questo successo proietta l’Italia in una dimensione leggendaria, rendendola la prima squadra a vincere tre Davis consecutive nell’era post–Challenge Round. L’ultimo exploit simile risaliva agli Stati Uniti, capaci di inanellare cinque titoli tra il 1968 e il 1972. Nei primi quattro anni gli americani disputarono solo il Challenge Round, prima di conquistare il quinto trofeo nel nuovo formato. L’impresa italiana rompe così un digiuno storico e riscrive la tradizione del torneo.
