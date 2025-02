Coppa di Francia, il PSG travolge 7-0 la Cenerentola Briochin e va in semifinale: 62' per Kvara

Tutto facile per il Paris Saint-Germain che travolge 0-7 lo Stade Briochin, squadra della quarta divisione francese, nel quarto di finale di Coppa di Francia. In gol per la squadra di Luis Enrique Joao Neves, Goncalo Ramos, autore di una tripletta, Doué, Mayulu e Dembelé. Quest'ultimo entrato in campo al 62' al posto dell'ex Napoli Khvicha Kvarastkhelia.

Nell'altro quarto di giornata, clamorosa sconfitta del Brest, che perde 3-2 in casa contro il Dunkerque, squadra di Ligue 2, dopo essere avanti 2-0. Nelle sfide di ieri il Reims era stato eliminato ai rigori dall'Angers, mentre il Guingamp aveva perso in casa dell'AS Cannes.