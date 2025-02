Ufficiale Coppa di Francia, Le Mans-PSG: Luis Enrique fa turnover ma schiera Kvara dal 1'

Il PSG affronta stasera fuori casa il Le Mans, squadra di terza serie, negli ottavi di Coppa di Francia. Luis Enrique opta per il turnover, ma manda in campo Khvicha Kvaratskhelia dal 1'. L'attaccante georgiano arrivato a gennaio dal Napoli gioca nel tridente formato da Goncalo Ramos e Doué. Titolare con la fascia di capitano anche l'altro ex azzuro Fabian Ruiz. Di seguito la formazione ufficiale del Paris Saint-Germain.

PSG (4-3-3): Safonov; Zague, Pacho, Beraldo, Hernandez; Ruiz, Mayulu, Lee; Doué, Ramos, Kvaratskhelia.