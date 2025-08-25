Prima pagina Tuttosport si esalta: "La Juve c'è"

"La Juve c'è": questo il titolo principale della prima pagina di Tuttosport. Yildiz inventa, David colpisce e Dusan chiude: così i bianconeri hanno avuto la meglio sul Parma alla prima di campionato. Due sontuosi assist di Kenan e i due bomber abbattono i gialloblù in una partita tutta d'attacco. Ovazione per il canadese: "La partenza che sognavo". Vlahovic, che Allegri vuole al Milan, dai fischi agli applausi.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Toro, coraggio per trascinare i tifosi". Prima da brivido con l'Inter a San Siro: Baroni misura le ambizioni granata. Il tecnico: "Abbiamo una grande opportunità, mi aspetto molto da Ngonge". Gentlemen's agreement: Asllani non c'è. Staffetta Simeone-Adams. Chivu: "Non un cantiere aperto, ma ne ho viste tante e non temo nulla". Chiusura con il Como: "Robe da Paz! Uno show da Europa". Assist e magia, la Lazio sparisce.