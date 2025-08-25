Ufficiale Napoli-Cagliari, aperto settore ospiti e biglietti in vendita: info e capienza

Queste le info - diffusa dal Cagliari sul suo sito ufficiale - per quanto riguarda i tifosi sardi che vorranno recarsi a Napoli per assistere alla prima sfida stagionale in trasferta dei rossoblù nella Serie A EniLive 2025/2026, allo stadio “Diego Armando Maradona” sabato 30 agosto alle ore 20.45.

Il prezzo dei tagliandi è di € 45,00 più eventuali costi di commissione e prevendita. I biglietti sono ora disponibili fino alle ore 19 di venerdì 29 agosto, esclusivamente online e sul circuito TicketOne.

La vendita è riservata ai residenti in Sardegna che hanno sottoscritto la fidelity card del Cagliari in data antecedente il 1° agosto (con riconoscimento obbligatorio ed emissione titolo con modalità passbook), come da Determinazione allegata. È confermata l’incedibilità del titolo, la capienza del Settore Ospiti Superiore – cui si accede dal Gate 26 – è di 2.482 spettatori. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti.

