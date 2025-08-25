Castel Volturno, gli azzurri hanno ripreso la preparazione: il report del club

Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, gli azzurri tornano al lavoro in vista della seconda giornata di campionato, sabato 30 agosto alle 20:45, contro il Cagliari. Il gruppo ha svolto una doppia sessione di allenamenti al SSC Napoli Training Center. Al mattino seduta tecnica di ripresa, mentre nel pomeriggio i partenopei hanno effettuato lavoro metabolico. Questo il report diffuso dal club azzurro sul proprio sito web.

Anche il Cagliari, poco fa, ha diramato il report della ripresa della preparazione: "Archiviato il pareggio in rimonta contro la Fiorentina all’Unipol Domus, i rossoblù di mister Pisacane si sono ritrovati già questa mattina al CRAI Sport Center: nel mirino la gara di Napoli, in programma sabato 30 agosto alle 20.45.

Nella seduta odierna due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente utilizzati ieri in gara hanno svolto dei lavori di scarico tra palestra e piscina; gli altri si sono allenati in campo impregnati in attivazione, struttura tecnica e allunghi. A seguire esercitazioni dedicate al possesso palla con i portieri e, per chiudere, una partita giocata su campo ridotto.

Leonardo Pavoletti ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzato. Terapie e lavoro individuale per Nicola Pintus: il difensore, uscito dal campo durante la gara del campionato Primavera 1 tra Cagliari e Lazio dello scorso 22 agosto per un fastidio alla coscia, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un’elongazione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Domani, martedì 26, nuovo allenamento in programma al pomeriggio".