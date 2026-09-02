Coppa Italia, avanza l'Udinese: battuto 2-1 il Venezia

Coppa Italia, avanza l'Udinese: battuto 2-1 il VeneziaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Notizie
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Venezia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I friulani rimontano l'iniziale vantaggio di Sagrado: decisiva la doppietta firmata da Bayo per avanzare nel tabellone. La squadra di Kosta Runjaic si qualifica così agli ottavi di finale dove affronterà l'Atalanta.