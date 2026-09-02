Mattia Esposito, che personalità: gol di scavetto alla lotteria dei rigori
Serata da protagonista per Mattia Esposito, attaccante classe 2008 di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Bari. Nel corso della lotteria dei rigori contro il Picerno, il giovane talento si è presentato sul dischetto come secondo tiratore dei biancorossi, mostrando una personalità fuori dal comune: rincorsa breve e delicato scavetto centrale per superare il portiere avversario.
Bari-Picerno: il rigore di Esposito contribuisce al passaggio del turno
Il suo tiro dal dischetto ha contribuito al successo del Bari, che dopo l’1-1 dei tempi regolamentari si è imposto per 4-3 alla lotteria dei rigori, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Un altro segnale incoraggiante per il Napoli, che continua a seguire da vicino il percorso di crescita di Esposito.
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