Coppa Italia, Frosinone eliminato dal Sassuolo: Hasa sbaglia il rigore decisivo

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Oggi alle 19:20Notizie
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-1 (4-3 dopo calci di rigore) il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Frosinone, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Finiscono in parità i tempi regolamentari: al gol di Benjamin Dominguez risponde Aleksa Terzic. Arrivati alla lotteria dei rigori, dopo i primi quattro tiri i ciociari sono sotto di uno a causa dell'errore di Amey: si incarica Luis Hasa del penalty decisivo per provare a tenere i suoi in gara, ma il centrocampista sbaglia l'esecuzione. Agli ottavi di finale ci va il Sassuolo di Alberto Aquilani, che sfiderà la Juventus.