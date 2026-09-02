Ultim'ora Giovane resterà fuori dalla lista Champions: l’annuncio del ds Manna

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Il Napoli dovrà fare due esclusioni per la lista Champions e una di queste è ricaduta su Giovane: lo annuncia il ds Giovanni Manna

Giovane Santana resterà fuori dalla lista Champions. Viste le regole differenti rispetto alla Serie A, il Napoli si è ritrovato a dover studiare due esclusioni: una di queste è ricaduta sull'attaccante brasiliano, arrivato lo scorso gennaio dall'Hellas Verona. A darne l'annuncio è stato proprio il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio:

"Noi l'anno scorso abbiamo avuto Hojlund e Lucca fino a gennaio, come oggi. Giovane sarà fuori dalla lista Champions e resterà comunque a disposizione in più in Serie A. Volevamo accontentare l'allenatore: non per assecondare un suo capriccio, ma per dargli delle reali alternative. Lang non era in uscita. I giocatori che volevamo tenere, li abbiamo tenuti tutti”.