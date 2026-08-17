Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Pisa-Empoli: in panchina l'azzurrino Rao

vedi letture

Il tecnico del Pisa Paolo Bianco sceglie Moreo come punta centrale supportato da Tramoni e Marras come esterni offensivi. In mezzo al campo Vural affianca Piccinini e Leone, mentre in difesa saranno Zanon e Leris i due esterni con la coppia Caracciolo-Canestrelli davanti a Sempre. In panchina il talento azzurro Rao. L'Empoli di Guido Pagliuca risponde con diversi giovani dall'inizio: in difesa Biondini dovrebbe agire fra Tosto e Curto, mentre in mezzo al campo ci sarà Egan sulla fascia destra con Ceesay a sinistra e la coppia centrale formata da Yepes e Magnino. Davanti ad affiancare Saporiti e Distefano c'è Monaco.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Empoli

Pisa (4-3-3): Semper; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Leone, Piccinini, Vural; Tramoni, Moreo, Marras. A disposizione: Vukovic, Loria, Bozhinov, Meister, Ferrah, Primasso, Loyola, Buffon, Rao, Esteves, Mbambi, Frosali, Calabres. Allenatore Bianco

Empoli (3-4-1-2): Seghetti; Tosto, Biondini Curto; Egan, Yepes, Magnino, Ceesay; Saporiti; Distefano, Monaco. A disposizione: Perisan, Filippis, Belardinelli, Bianchi, Campaniello, Cauz, Deli, Huqi, Indragoli, Orlandi, Popov, Romagnoli, Shpendi, Tavanti. Allenatore Pagliuca