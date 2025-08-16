Coppa Italia, il Cagliari la sfanga ai rigori con l'Entella: possibile incrocio col Napoli
Il Cagliari supera lo scoglio dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia battendo la Virtus Entella, caduta solo ai rigori. La sblocca Roberto Piccoli allo scadere del primo tempo, poi la partita sembra indirizzata sino al finale a sorpresa: all'86esimo penalty per i sardi che Mina fallisce, passano pochi secondi e Deiola si fa autogol. Si va alla lotteria dei calci di rigore, dove la squadra di Fabio Pisacane riesce a sfangarla al primo tiro a oltranza. Ora, il Cagliari ai sedicesimi di finale affronterà la vincente tra Monza e Frosinone, la sfida permetterà l'accesso agli ottavi contro il Napoli.
Sedicesimi di finale:
Vincente di Parma-Pescara contro vincente di Spezia-Sampdoria (Bologna agli ottavi di finale)
Vincente di Milan-Bari contro Lecce (Lazio agli ottavi di finale)
Vincente di Udinese-Carrarese contro Palermo (Juventus agli ottavi di finale)
Empoli-Genoa (Atalanta agli ottavi di finale)
Vincente di Audace Cerignola-Verona contro Venezia (Inter agli ottavi di finale)
Vincente di Torino-Modena contro vincente di Pisa-Cesena (Roma agli ottavi di finale)
Como-Sassuolo (Fiorentina agli ottavi di finale)
Vincente di Monza Frosinone contro Cagliari (Napoli agli ottavi di finale)
