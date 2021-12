Coppa Italia, la Fiorentina supera 2-1 il Benevento: sfiderà il Napoli agli ottavi

Sono bastate le reti di Milenkovic e Sottil alla Fiorentina di Vincenzo Italiano per avere la meglio sul Benevento in Coppa Italia, con i viola che grazie a questo successo sono approdati agli ottavi di finale dove affronteranno il Napoli. Nel primo tempo il gol del serbo che ha sbloccato la sfida mentre a inizio ripresa è arrivato il raddoppio dell'esterno che ha trovato la porta in due tempi. A nulla è valso invece il gol di Moncini, che ha dimezzato soltanto lo svantaggio.