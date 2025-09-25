Coppa Italia, Napoli-Cagliari ma non solo: il tabellone completo degli ottavi di finale
Con le gare di oggi si sono definitivamente conclusi i 16esimi di finale di Coppa Italia: a qualificarsi agli ottavi sono Cagliari, Udinese, Parma, Venezia, Como, Genoa e Torino. Poche sorprese dunque rispetto a quanto si poteva immaginare alla vigilia, eccezion fatta per i lagunari, che si sono imposti al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Di seguito il recap delle sfide disputate e il programma degli ottavi di finale della competizione:
I 16esimi di finale
Cagliari - Frosinone 4-1
Udinese - Palermo 2-1
Milan - Lecce 3-0
Parma - Spezia 6-5 d.c.r
Hellas Verona - Venezia 4-5 d.c.r
Como - Sassuolo 3-0
Genoa - Empoli 3-1
Torino - Pisa 1-0
Il programma degli ottavi di finale
Juventus - Udinese
Bologna - Parma
Lazio - Milan
Atalanta - Genoa
Napoli - Cagliari
Inter - Venezia
Roma - Torino
Fiorentina - Como
