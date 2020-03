Coronavirus, allarme rientrato per Mbappe: negativo il test

Sospiro di sollievo per il PSG e per tutto il calcio mondiale. Solo un brutto mal di gola che dura da due giorni. Kylian Mbappé si è sottoposto al test risultando negativo: come riporta l'Equipe, l'esito è arrivato in serata, la stella del Paris Saint-Germain non ha il coronavirus e almeno quest’ombra viene levata dalla partita contro il Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di finale della Champions League.