Coronavirus, continua il dramma negli States: quasi 30mila nuovi casi in 24h

Gli Stati Uniti continuano ad essere afflitti dal Coronavirus. I dati non accennano a scendere, come rivela la Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore, infatti, 27.367 nuovi casi e 1.779 decessi, per un totale - dall'inizio della pandemia - di 85.906 vittime. Quasi un milione e mezzo, invece, i contagiati (1.417.889). E' lo Stato di New York il più colpito con 343.051 contagi e 27.641 morti. Lo riporta il portale Politicanews.it