Coronavirus, il bollettino del Comune: nessun nuovo caso a Napoli nelle ultime 24 ore

Zero contagi a Napoli nelle ultime 24 ore. Buone notizie dall'ultimo aggiornamento fornito dal Comune, che ricorda come gli attualmente positivi in città siano 192 e i guariti 678. Il totale dei deceduti a Napoli città è di 128 persone. Nel bollettino odierno stati aggiunti 10 contagi, di cui 8 già guariti e 2 purtroppo deceduti, ma non sono relativi alle ultime 24 ore.