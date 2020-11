Coronavirus, il bollettino della Campania: 3.351 positivi su oltre 20mila tamponi

Sono stati diramati gli ultimi aggiornamenti circa l'emergenza da Covid in Campania. Secondo il bollettino, sono 3.351 i nuovi positivi su 20.662 tamponi analizzati, 728 in meno rispetto a ieri ma con 4.848 tamponi in meno, per una percentuale del 16,21% di positivi (ieri era al 15,99%). Dei nuovi contagiati, 3.065 sono asintomatici e 286 presentano sintomi.