Coronavirus, il bollettino delle 18: boom di guariti e decremento record di casi attivi

La Protezione Civile ha fornito i dati riguardanti l'evoluzione dell'emergenza Coronavirus in Italia: il totale dei malati di Covid-19 attuali è di 72.070 con un decremento di -4.370. Il totale dei guariti sale a 120.205 con un incremento di +4.917 rispetto a ieri. Purtroppo ancora in linea il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore sono ci sono stati 242 decessi, in totale sono 31.610 i deceduti a causa del COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 808, con un decremento di -47.

Attualmente positivi: 72.070 (-4.370)

Deceduti: 31.610 (+242, +0,8%)

Guariti: 120.205 (+4.917, +4,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 808 (-47, -5,5%)

Tamponi: 2.875.680 (+68.176)

Totale casi: 223.885 (+789, +0,4%)