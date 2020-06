Coronavirus, il bollettino delle 18: nuovi positivi al minimo, aumentano leggermente i decessi

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in merito all'emergenza-Coronavirus. Sono stati effettuati 49.953 tamponi e individuati 177 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 38.429, con il numero ancora in decremento. Rispetto alle ultime 24 ore, sono morte 88 persone affette da coronavirus per un totale di 33.689 decessi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 161.895, con un incremento di 957.

Attualmente positivi: 38.429

Deceduti: 33.689 (+88, +0,3%)

Dimessi/Guariti: 161.895 (+957, +0,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 338 (-15, -4,2%)

Tamponi: 4.049.544 (+49.953)

Totale casi: 234.013 (+177, +0,1%)