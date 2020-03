Coronavirus, il bollettino odierno: +3.651 positivi e +889 morti rispetto a ieri

Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso in conferenza stampa il bollettino quotidiano relativo ai numeri del Coronavirus con decessi, guariti e positivi: in totale sono 70.065 le persone positive ad oggi, con un incremento di 3651 pazienti rispetto a ieri. Numero leggermente in calo rispetto ai 4.401 di ieri. Invece 889 sono i nuovi deceduti e in totale abbiamo superato i 10mila decessi in Italia (10.023). Anche in questo caso di meno rispetto ai 969 di ieri ma pur sempre un alto numero. Totale guariti: 12.384 dopo l'incremento di 1434 persone guarite in più rispetto a ieri.

Rispetto al totale dei positivi 26.676 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare. La regione più colpita, per distacco, è la Lombardia con 24.509 persone attualmente positive e 5.944 decessi dall'inizio dell'epidemia. Segue l'Emilia Romagna, che alle 17.00 di oggi conta 9.964 casi, poi Veneto e Piemonte. Alle 19.30 interverrà in conferenza stampa Giuseppe Conte.