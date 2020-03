Coronavirus, lieve crescita dei contagi in Campania: l'analisi della percentuale giorno per giorno

Nella giornata di ieri sono stati resi noti altri 170 positivi in Campania su 1086 tamponi. La percentuale dei contagi nella nostra regione è in lieve crescita, avvicinandoci verso il picco come più volte ripetuto da De Luca. In totale i tamponi effettuati 11.679, con 1752 casi in totale. Ma qual è la percentuale giorno per giorno? Di seguito il dato.

17 marzo +22.1%

18 marzo +20.9%

19 marzo +15.4%

20 marzo +16.0%

21 marzo +18%

22 marzo +7,4%

23 marzo +15,33%

24 marzo +17,1%

25 marzo +10,64%

26 marzo +13,66%

27 marzo +14,79%

28 marzo +15,65%