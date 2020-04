Coronavirus, scenario da apocalisse a New York: sepoltura temporanea nei parchi

Se il numero delle vittime per l'epidemia di Coronavirus dovesse continuare a crescere non è da escludere l'ipotesi di sepoltura temporanea nei parchi di New York. Uno scenario da brividi quello dell'epicentro degli Stati Uniti, che sta per terminare i posti nei cimiteri dopo l'incremento esagerato dei decessi. Lo ha confermato il presidente del comitato sanitario della città, Mark Levine, specificando che l'obiettivo è quello di evitare scene come in Italia, quando i mezi militari sono stati costretti a raccogliere i corpi dalle chiese e dalle strade.