Corriere dello Sport a sorpresa: "Conte pronto a lanciare Lang"

di Arturo Minervini

L’Inter di Chivu sfida l’Union Saint-Gilloise in Belgio, mentre il Napoli di Conte è atteso al Philips Stadion per affrontare il PSV Eindhoven. Due partite chiave per le italiane in Champions League, entrambe chiamate a dare risposte forti dopo un periodo altalenante. In casa Napoli, Antonio Conte punta sull'ex di serata Noa Lang, pronto a prendersi la scena al posto dell'acciaccato McTominay.

Per i nerazzurri sarà la grande occasione di Pio Esposito, il baby centravanti prenderà il posto di Thuram. Chivu gli affida le chiavi dell’attacco accanto a Bonny, alla ricerca della settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa.