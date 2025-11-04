Prima pagina
Corriere dello Sport apre con le parole di Conte: "Napoli dà fastidio"
"EuroLucio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. I bianconeri attesi alle 21 dalla sfida interna contro lo Sporting. Il tecnico pronto al debutto europeo con la Juventus a caccia della 30esima vittoria in Champions e apre anche alla permanenza di Dusan Vlahovic "Lui vuole restare". Lodi anche per Yildiz: "Mi ricorda Kvara".
Serata Champions - Alle 18.45 in campo anche il Napoli, pronto a sfidare al Maradona i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Conte attacca alla vigilia: "Napoli dà fastidio". Antonio non ci sta: "Siamo primi tra tante difficoltà e facciamo paura". Protesta tedesca per il no ai tifosi: niente pranzo UEFA.
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..." di Redazione Tutto Napoli.net
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
