Corriere dello Sport apre con le parole di Conte: "Napoli dà fastidio"

Oggi alle 08:10Notizie
di Fabio Tarantino

"EuroLucio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. I bianconeri attesi alle 21 dalla sfida interna contro lo Sporting. Il tecnico pronto al debutto europeo con la Juventus a caccia della 30esima vittoria in Champions e apre anche alla permanenza di Dusan Vlahovic "Lui vuole restare". Lodi anche per Yildiz: "Mi ricorda Kvara".

Serata Champions - Alle 18.45 in campo anche il Napoli, pronto a sfidare al Maradona i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Conte attacca alla vigilia: "Napoli dà fastidio". Antonio non ci sta: "Siamo primi tra tante difficoltà e facciamo paura". Protesta tedesca per il no ai tifosi: niente pranzo UEFA.