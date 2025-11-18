Prima pagina

Corriere dello Sport: "Conte a mille, il Napoli riparte"

Corriere dello Sport: "Conte a mille, il Napoli riparte"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10
di Fabio Tarantino

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce in prima pagina come Luciano Spalletti sia pronto a cambiare la sua Juventus. La prima novità potrebbe essere la difesa a quattro, con un attacco a tre che dovrebbe vedere la conferma anche a Firenze del grande ex Dusan Vlahovic. II serbo va infatti verso il recupero per la gara di sabato al Franchi.

"Conte a mille, il Napoli riparte" - Spazio anche al Napoli, e in particolare al ritorno di Conte a Castel Volturno dopo la settimana di permesso. Il tecnico nella giornata di ieri ha diretto l'allenamento ed è pronto al tour de force che porterà gli azzurri in campo per 8 volte nei prossimi 24 giorni.