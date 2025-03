Prima pagina Corriere dello Sport: "Coppia Ra-Ro, formula Napoli"

"Uno salta" questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ultimi 900 minuti del campionato con Juventus e Milan che si giocano un posto in Europa. L'eliminazione della Roma porterà sicuramente l'Italia ad avere quattro squadre in Champions ed allora il cammino di bianconeri e rossoneri diventa sempre più tortuoso. "Coppia Ra-Ro, formula Napoli", il titolo in taglio basso sulla coppia Lukaku-Raspadori su cui si affida Conte in casa del Venezia.