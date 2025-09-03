Prima pagina
Corriere dello Sport: "Facciamo ricchi gli altri, solo il 17% speso per italiani"
Ogni 100 milioni di euro investiti sul mercato dai club di Serie A solo 17,9 sono spesi per ingaggiare calciatori italiani. Questo è quello che si può leggere nell'approfondimento che questa mattina il Corriere dello Sport regala all'interno delle sue pagine.
Sono una parte di quei 38,2 milioni ogni 100 che più in generale vengono redistribuiti all’interno del nostro sistema calcio, andando a finanziare le altre squadre di A e, a cascata, i club di B o magari Lega Pro. Questa tendenza sfrenata all’import si bilancia perfettamente con un altro dato: ogni 100 milioni incassati dai club del nostro campionato, 62,3 arrivano dall’estero.
