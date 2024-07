Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli si fa avanti per Greenwood"

vedi letture

"Il calcio che non mi piace" titola quest'oggi il Corriere dello Sport in apertura con un'intervista esclusiva a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Dal primo grande trionfo alle ingerenze del VAR, alla scommessa Zaniolo. Tra verità e ribellioni, ecco cosa cambierebbe il Gasp: "Contatti e falli di mano sono da regolamentare meglio. Ho pensato al Napoli. Sono uno che copia, anche da Motta. Nicolò all'Atalanta grazie a Borriello".

Calciomercato - "La Roma si muove per Soulé. Il Napoli si fa avanti per Greenwood. Social Ibra: 'Tempesta in arrivo'": tra i titolo di spalla legati al mercato e alle mosse di Napoli, Roma e Milan.