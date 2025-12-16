Prima pagina

Corriere dello Sport: "Il Natale di Rom. Lukaku in Arabia"

Oggi alle 08:20Notizie
di Fabio Tarantino

"II Natale di Rom": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Napoli, torna Lukaku per la missione Supercoppa. Da ieri è in gruppo e oggi vola a Riyadh: prima convocazione dopo il ko del 14 agosto. Il belga riabbraccia Conte: è la carta speciale per la semifinale di giovedi col Milan.

Parla l'ex Cannavaro: "Ma come si fa a criticare Antonio?". Spazio anche alla più grande delusione del campionato, con il seguente titolo in taglio alto: "Fiorentina, il giorno del giudizio". Commisso al telefono dagli States: Rocco vuole ristrutturare l'area tecnica. Un nuovo dirigente deciderà il destino di Vanoli: ecco le mosse per evitare la B.