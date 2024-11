Prima pagina Corriere dello Sport: "Italia, "Rabiot ci sveglia: vince la Francia"

vedi letture

"Rabiot ci sveglia" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi commentando il ko della Nazionale di Luciano Spalletti in Nations League a San Siro contro la Francia. Gli Azzurri perdono per 3-1 contro i francesi e dicono addio al primo posto in Nations.

Apre l'ex juventino Rabiot, poi un autogol di Vicario prima dell'1-2 siglato da Cambiaso. Poi Adrien colpisce ancora e fissa il punteggio sull'1-3 per la Francia di Deschamps. Prima sconfitta: ai quarti non saremo teste di serie.